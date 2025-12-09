The Guardian: Умеренное потребление вина может быть полезно для сердца

Учёные напомнили, что умеренное потребление вина может снизить уровень «плохого» холестерина и таким образом риск сердечных заболеваний, инсульта и заболеваний почек. Однако, по словам доктора Оливера Гуттмана, консультанта-кардиолога в госпитале Лондона, превращать вино в «лекарство» не следует. Об этом сообщила газета The Guardian.
«Вино — это не лекарство. Я не хочу, чтобы люди думали, что они могут плохо питаться каждый день, а затем компенсировать это стаканом вина» — предупредупредил Оливер Гуттман.
Несмотря на преимущества напитка, докторт отметил, что вино не должно заменять здоровое питание или образ жизни. Он добавил, что употребление алкоголя связано с рисками для здоровья, включая высокое кровяное давление, заболевания печени и даже рак. Он отметил, что умеренность — ключ к безопасности.
Эксперт рекомендует не пить больше 20 маленьких бокалов вина в месяц.
Ранее ведущие программы «Жить здорово!» рассказали, что вязание может быть полезным для здоровья. По их мнению, это хобби способствует снижению частоты сердечных сокращений примерно на 11 ударов в минуту и помогает понизить артериальное давление.