The Guardian: Умеренное потребление вина может быть полезно для сердца

Учёные отметили, что умеренное потребление вина может снизить уровень «плохого» холестерина и риск сердечных заболеваний.

Источник: Аргументы и факты

Учёные напомнили, что умеренное потребление вина может снизить уровень «плохого» холестерина и таким образом риск сердечных заболеваний, инсульта и заболеваний почек. Однако, по словам доктора Оливера Гуттмана, консультанта-кардиолога в госпитале Лондона, превращать вино в «лекарство» не следует. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Вино — это не лекарство. Я не хочу, чтобы люди думали, что они могут плохо питаться каждый день, а затем компенсировать это стаканом вина» — предупредупредил Оливер Гуттман.

Несмотря на преимущества напитка, докторт отметил, что вино не должно заменять здоровое питание или образ жизни. Он добавил, что употребление алкоголя связано с рисками для здоровья, включая высокое кровяное давление, заболевания печени и даже рак. Он отметил, что умеренность — ключ к безопасности.

Эксперт рекомендует не пить больше 20 маленьких бокалов вина в месяц.

Ранее ведущие программы «Жить здорово!» рассказали, что вязание может быть полезным для здоровья. По их мнению, это хобби способствует снижению частоты сердечных сокращений примерно на 11 ударов в минуту и помогает понизить артериальное давление.