Зеленский: Украина готова к «энергетическому перемирию» с Россией

Киев готов согласиться на «энергетическое перемирие» с Москвой, если обе стороны пойдут на это. Об этом во вторник, 9 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, Украина не ведет переговоров с Россией, так как она якобы не проявляют никакой заинтересованности. Он добавил, что сейчас обсуждается три документа по мирному урегулированию.
— Есть постоянно меняющийся рамочный документ из 20 пунктов, и это нормально. Второй — это гарантии безопасности. Я жду ответных предложений от наших военных и их общения с американцами. Третий документ — восстановление, — передает слова Зеленского Газета.ru.
По данным СМИ, президент США Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому «дни» для ответа на предложение Вашингтона по мирному урегулирования военного конфликта Москвы и Киева.
Зеленский ранее заявил, что план Вашингтона по мирному урегулированию был сокращен с 28 до 20 пунктов. По словам главы государства, американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий.