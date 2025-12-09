Глава ФПБК подчеркнул, что считает Пугачёву осознающим свои действия человеком, который получает финансовое вознаграждение за критику в адрес России. Ведь, по его словам, когда речь заходит о Примадонне, то многие люди ссылаются на её почтенный возраст — 76 лет. Однако он не считает это оправданием, поскольку исполнительница всё прекрасно осознаёт. Например, Бородин напомнил, как артистка участвовала в продвижении ЛГБТ**-повестки на отечественной эстраде. Тем самым она в течение многих лет наносила осознанный вред российскому обществу.