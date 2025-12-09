Ричмонд
Журналистка Оуэнс заявила, что к убийству Кирка может быть причастна армия США

Американская журналистка Кэндис Оуэнс во вторник, 9 декабря, заявила, что к убийству консервативного активиста Чарли Кирка может быть причастна армия США.

— Чарли Кирк был убит в результате покушения, и в этом замешана наша армия, — написала Оуэнс в личном блоге.

Она добавила, что получила электронное письмо якобы от американского военнослужащего, которое позволит «раскрыть дело» об убийстве Кирка. Журналистка пообещала поделиться подробностями расследования позднее.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли на Чарли Кирка совершили покушение, в результате которого он погиб. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует убийство.

23 ноября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал правдоподобной версию Кэндис Оуэнс, согласно которой к убийству Чарли Кирка может быть причастна Франция. По словам предпринимателя, Кирк был известен своими высказываниями в отношении Франции. До покушения активист призывал ввести пошлины в отношении страны размере 300 процентов.

