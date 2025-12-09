Журналистка Оуэнс заявила, что к убийству Кирка может быть причастна армия США

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли на Чарли Кирка совершили покушение, в результате которого он погиб. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует убийство.