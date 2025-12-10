Ричмонд
Константин Хабенский посетил инклюзивный центр в Казани вместе с мэром города

Актер высоко оценил опыт столицы Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Константин Хабенский вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным посетил детский инклюзивный центр «Тылсым». Во время экскурсии актер ознакомился с программами для детей с ограниченными возможностями здоровья и городскими инклюзивными проектами, такими как благоустройство бульвара на улице Серова.

Хабенский назвал подход администрации Казани уникальным, отметив, что объединить город принципом взаимопомощи — «высокая, но достижимая планка». Он также предложил усилить социализацию через совместные занятия детей с ОВЗ и их здоровых сверстников. Актеру подарили ежедневник, разработанный подопечными центра.

Центр «Тылсым», который посещают 134 ребенка, включает учебно-тренировочную квартиру, инклюзивное кафе и творческие мастерские, сообщает мэрия Казани.