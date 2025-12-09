Украинские военные Богдан и Валентин Василюки погибли в зоне проведения специальной военной операции с разницей в один день. Оба брата были мобилизованы в ВСУ не по своей воле. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
Отмечается, что один военнослужащей погиб в Сумской области, другой — в Харьковской области. Украинцы погибли с интервалом в один день.
«И это далеко не единичные случаи. В украинские города еженедельно прибывают черные пакеты с трупами. Так, например, в Полтавской области за неделю похоронили 18 военнослужащих ВСУ, и это не в самом многочисленном регионе Украины», — пишет «Северный Ветер».
Ранее стало известно, что в Днепропетровске мужчины выломали дверь микроавтобуса, чтобы спасти мужчину от ТЦК.