«СВ»: насильно мобилизованные в ВСУ братья погибли с разницей в день

Два брата, которых мобилизовали на Украине против воли, погибли в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные Богдан и Валентин Василюки погибли в зоне проведения специальной военной операции с разницей в один день. Оба брата были мобилизованы в ВСУ не по своей воле. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Отмечается, что один военнослужащей погиб в Сумской области, другой — в Харьковской области. Украинцы погибли с интервалом в один день.

«И это далеко не единичные случаи. В украинские города еженедельно прибывают черные пакеты с трупами. Так, например, в Полтавской области за неделю похоронили 18 военнослужащих ВСУ, и это не в самом многочисленном регионе Украины», — пишет «Северный Ветер».

Ранее стало известно, что в Днепропетровске мужчины выломали дверь микроавтобуса, чтобы спасти мужчину от ТЦК.