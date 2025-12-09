Зеленский заявил о готовности изменить закон для проведения выборов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Он уточнил, что сейчас ждет предложений от депутатов Верховной рады по этому вопросу.