Зеленский заявил о готовности изменить закон для проведения выборов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Он уточнил, что сейчас ждет предложений от депутатов Верховной рады по этому вопросу.
— Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60−90 дней Украина будет готова к проведению выборов, — передает слова Зеленского РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Глава государства также добавил, что понимание того, что Киев не вступит в НАТО, существовало «уже давно».
По данным СМИ, Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому «дни» для ответа на предложение Вашингтона по мирному урегулирования военного конфликта Москвы и Киева.
Зеленский ранее заявил, что план Вашингтона по мирному урегулированию был сокращен с 28 до 20 пунктов. По словам главы государства, американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий.