Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о готовности изменить закон для проведения выборов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Он уточнил, что сейчас ждет предложений от депутатов Верховной рады по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Он уточнил, что сейчас ждет предложений от депутатов Верховной рады по этому вопросу.

— Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60−90 дней Украина будет готова к проведению выборов, — передает слова Зеленского РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Глава государства также добавил, что понимание того, что Киев не вступит в НАТО, существовало «уже давно».

По данным СМИ, Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому «дни» для ответа на предложение Вашингтона по мирному урегулирования военного конфликта Москвы и Киева.

Зеленский ранее заявил, что план Вашингтона по мирному урегулированию был сокращен с 28 до 20 пунктов. По словам главы государства, американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше