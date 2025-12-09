В Шереметьеве рассказали о работе аэропорта в условиях сигнала «ковер»

Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по согласованию с соответствующими органами. За период действия сигнала «ковер» с 14:30 до 21:00 аэропорт принял 69 рейсов на прилет и обеспечил вылет 64 рейсов. Кроме того, 16 рейсов ушли на запасные аэродромы и 17 рейсов отменили.
Из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание. Время обслуживания пассажиров возросло, и им нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет. В терминалах с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний — их обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам России и установленным регламентам.
Службы Шереметьева обеспечивают все необходимые меры и условия для пребывания и обслуживания пассажиров. Сотрудники аэропорта заботятся и относятся с особым вниманием к семьям с малолетними детьми, маломобильным пассажирам, а также неформально помогают и поддерживают людей в затруднительных ситуациях.
Ранее СМИ сообщили, что более 150 российских туристов застряли в аэропорту Еревана из-за того, что рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву задержали на 16 часов в связи с сильным загрязнением воздуха.