В Шереметьеве рассказали о работе аэропорта в условиях сигнала «ковер»

Из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание. Время обслуживания пассажиров возросло, и им нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет. В терминалах с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний — их обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам России и установленным регламентам.