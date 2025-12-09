Беглов: первый участок новой линии метро в Петербурге откроют в декабре

Первый участок Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена со станциями «Путиловская» и «Юго-Западная» будет запущен до конца уходящего года, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Станции метро “Юго-Западная” и “Путиловская” в Петербурге практически готовы, они будут введены в эксплуатацию до конца года», — заявил он во время прямой линии с горожанами.
Губернатор отметил, что эти станции откроются первыми на новой Красносельско-Калининской линии.
Напомним, в октябре Беглов принял участие в запуске двух проходческих щитов на строящейся Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена. Он рассказал, что к 2030 году в Петербурге планируется открыть десять новых станций метро.