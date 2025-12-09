Российские ученые создали атомные часы способные повысить точность ГЛОНАСС

Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН создал оптические атомные часы, способные существенно повысить точность навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Красникова, новые оптические атомные часы, основанные на атомах тулия, обладают уникальными свойствами, которые позволяют минимизировать погрешности, связанные с магнитными и электрофизическими полями. Это позволяет достичь рекордной точности — до десяти в минус шестнадцатой степени.
Разработка была проведена в Физическом институте имени Лебедева, где учёные смогли установить новые стандарты точности. Эти часы могут быть использованы в космосе.
«Сегодняшние ГЛОНАСС-системы всего на два-три порядка хуже. И если её сделать, то мы сразу же на порядок увеличиваем только за счёт этого точность позиционирования. Это такой мировой уровень. Эта работа выполнена у нас в Физическом институте Лебедева», — отметил Красников.
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. Основным вопросом, поднятым на встрече, стало участие РАН в решении задач научно-технологического развития России.