Российские ученые создали атомные часы способные повысить точность ГЛОНАСС

«Сегодняшние ГЛОНАСС-системы всего на два-три порядка хуже. И если её сделать, то мы сразу же на порядок увеличиваем только за счёт этого точность позиционирования. Это такой мировой уровень. Эта работа выполнена у нас в Физическом институте Лебедева», — отметил Красников.