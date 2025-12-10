Названа причина роста цен на парковку в центре Петербурга

Он пояснил, что решение основано на методике Минтранса РФ, согласно которой при загрузке магистралей более 85% требуется корректировка тарифов для повышения эффективности использования парковочного пространства. В городе была проанализирована загрузка улиц, после чего тарифы на наиболее востребованных участках выросли максимально, а на менее загруженных — в среднем в два раза. На некоторых улицах цена осталась на уровне 100 рублей в час.