Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский признал, что у Украины нет сил вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, заявил, что у страны не сил и возможности для возвращения полуострова Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, заявил, что у страны не сил и возможности для возвращения полуострова Крым.

— Скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого, — высказался лидер киевского режима, комментируя свои прежние заявления о желании вернуть Крым, передает РИА Новости.

29 ноября в СМИ появилась информация о том, что США готовы признать Республику Крым, а также другие новые российские регионы для заключения соглашения о прекращении боевых действий на Украине. По словам британских журналистов, Вашингтон решил пойти на такой шаг, «несмотря на опасения» европейских союзников Украины.

12 сентября Владимир Зеленский отклонил предложение о каких-либо территориальных уступках России. Он отметил, что Киев требует не «временное затишье», а гарантированное окончание вооруженного конфликта, которое обеспечит безопасность страны. Зеленский добавил, что любое потенциальное соглашение должно включать в себя «ответственность» для России.