Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, заявил, что у страны не сил и возможности для возвращения полуострова Крым.
— Скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого, — высказался лидер киевского режима, комментируя свои прежние заявления о желании вернуть Крым, передает РИА Новости.
29 ноября в СМИ появилась информация о том, что США готовы признать Республику Крым, а также другие новые российские регионы для заключения соглашения о прекращении боевых действий на Украине. По словам британских журналистов, Вашингтон решил пойти на такой шаг, «несмотря на опасения» европейских союзников Украины.
12 сентября Владимир Зеленский отклонил предложение о каких-либо территориальных уступках России. Он отметил, что Киев требует не «временное затишье», а гарантированное окончание вооруженного конфликта, которое обеспечит безопасность страны. Зеленский добавил, что любое потенциальное соглашение должно включать в себя «ответственность» для России.