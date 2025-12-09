Занятия софтболом требуют стратегического мышления

Тренер по софтболу* Объединения культурных центров (ОКЦ) СВАО Анастасия Михеева уверена, что в этом виде спорта важно мыслить, как шахматист. 9 декабря она рассказала «Вечерней Москве», как пришла в спорт и какие советы может дать новичкам.
Анастасия поделилась, что спорт любит с детства. Так что, когда подруга предложила ей сходить на тренировку по софтболу, сразу согласилась. Для девочек этот вид спорта был своего рода диковинкой, поскольку он не слишком распространен.
— Подкупило еще и то, что нам тогда раздавали подарки на тренировке. А о чем еще может мечтать ребенок в десять лет? Но и сама тренировка нам очень понравилась, поэтому мы стали заниматься, — добавляет Анастасия.
Дружба в жизни и соперничество на поле с лучшей подругой помогли ей добиться высот — всегда была мотивация побеждать.
Сейчас Анастасия — мастер спорта по софтболу. Чтобы получить это звание, надо было занять одно из первых трех мест на чемпионате России либо выиграть Спартакиаду молодежи России. Так и случилось: в составе сборной Москвы девушка выиграла спартакиаду, а ее команда заняла на чемпионате страны одно из призовых мест.
— Я планировала выполнить один из этих нормативов, а в итоге получилось сразу два. Все сложилось как нельзя лучше не только для меня, но и для нашей команды, — отметила спортсменка.
Сейчас Анастасия преподает софтбол для девочек на базе ОКЦ СВАО. Ее команда уже три года считается сильнейшей в Москве. Тренер уверена, что, воспитывая хорошего спортсмена, ты воспитываешь хорошего человека, потому что спорт неотделим от жизни.
— Наш спорт уникален тем, что развивает стратегическое мышление. В софтболе, как и в шахматах, нужно продумывать дальнейшие ходы соперника. И, конечно, быть стрессоустойчивым, — объясняет Анастасия Михеева.
Тем, кто хочет освоить этот вид спорта, тренер советует не бояться. Софтбол — игра динамичная и интересная. И в Москве созданы все условия для комфортных тренировок. Так, в секции предоставляется весь необходимый инвентарь, поэтому о его покупке тоже переживать не стоит. Главное — желание развиваться и систематические тренировки.
ДОСЬЕ.
Анастасия Андреевна Михеева родилась 3 апреля 2005 года. В этом году ей присвоено звание мастера спорта по софтболу. В команде «Юнайтед» Анастасия является питчером. Благодаря своей виртуозной игре завоевала награды федерального уровня. Тренер Анастасии — мастер спорта по софтболу Наталья Шутрова. Помимо игры в команде «Юнайтед» Анастасия преподает софтбол в бесплатной секции для девочек-подростков при Объединении культурных центров Северо-Восточного административного округа. В свободное время любит гулять по территории СВАО.
* Софтбол — это спортивная командная игра, похожая на бейсбол, но менее травматичная. Мяч для софтбола мягче и больше, бита — короче и шире, а поле — меньше. Есть и ряд других отличий.