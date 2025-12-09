«Мы точно знаем»: Зеленский признал отсутствие у Украины шансов вступить в НАТО

Зеленский незадолго до этого сделал еще ряд заявлений. Он сообщил, что Киев готов согласиться на «энергетическое перемирие» с Москвой, если обе стороны пойдут на это. Президент также заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Отдельно Зеленский признал, что у Украины нет сил для возвращения Крыма.