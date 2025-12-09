Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы точно знаем»: Зеленский признал отсутствие у Украины шансов вступить в НАТО

США и некоторые другие страны выступают против присоединения Украины к НАТО. Россия также никогда не согласится на членство Киева в Североатлантическом альянсе. Об этом во вторник, 9 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

США и некоторые другие страны выступают против присоединения Украины к НАТО. Россия также никогда не согласится на членство Киева в Североатлантическом альянсе. Об этом во вторник, 9 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы реалисты и действительно хотим в НАТО. На мой взгляд, это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в НАТО, — передает слова главы государства РИА Новости.

Зеленский незадолго до этого сделал еще ряд заявлений. Он сообщил, что Киев готов согласиться на «энергетическое перемирие» с Москвой, если обе стороны пойдут на это. Президент также заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Отдельно Зеленский признал, что у Украины нет сил для возвращения Крыма.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому «дни» для ответа на предложение Вашингтона по мирному урегулирования военного конфликта Москвы и Киева.

Зеленский ранее заявил, что план Вашингтона по мирному урегулированию был сокращен с 28 до 20 пунктов. По словам главы государства, американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше