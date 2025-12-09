«Мы точно знаем»: Зеленский признал отсутствие у Украины шансов вступить в НАТО

США и некоторые другие страны выступают против присоединения Украины к НАТО. Россия также никогда не согласится на членство Киева в Североатлантическом альянсе. Об этом во вторник, 9 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Мы реалисты и действительно хотим в НАТО. На мой взгляд, это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в НАТО, — передает слова главы государства РИА Новости.
Зеленский незадолго до этого сделал еще ряд заявлений. Он сообщил, что Киев готов согласиться на «энергетическое перемирие» с Москвой, если обе стороны пойдут на это. Президент также заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Отдельно Зеленский признал, что у Украины нет сил для возвращения Крыма.
По данным СМИ, президент США Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому «дни» для ответа на предложение Вашингтона по мирному урегулирования военного конфликта Москвы и Киева.
Зеленский ранее заявил, что план Вашингтона по мирному урегулированию был сокращен с 28 до 20 пунктов. По словам главы государства, американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий.