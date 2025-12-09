Жители города Мамоново попросили избавиться от «головы Шварценеггера»

— Это не все жители против, некоторые. У него (Николая Мамонова — прим. «ВМ») дочь еще жива. Когда она приезжает, ничего против не имеет. Это прозвучало на встрече с губернатором. И губернатор предложил провести опрос. Через «Госуслуги» это делается. Я думаю, что в ближайшее время это и будет сделано, — заявил Беспрозванных в беседе с порталом «Подъем».