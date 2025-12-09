Жители города Мамоново попросили избавиться от «головы Шварценеггера»

Жители города Мамоново в Калининградской области во вторник, 9 декабря, попросили убрать бюст Героя Советского Союза Николая Мамонова, установленных на центральной площади города в 1970-х, из-за сходства памятника с американским актером Арнольдом Шварценеггером.
С просьбой избавиться от скульптуры к руководителю региона Алексею Беспрозванных обратился директор городского музея Дмитрий Шилов, назвав позором ситуацию, в которой Герой Советского Союза изображен в таком виде. Он отметил, что местные называют монумент «головой Шварценеггера».
В пресс-службе городской администрации сообщили, что к памятнику претензий нет, но голосование по этому вопросу проведут.
— Это не все жители против, некоторые. У него (Николая Мамонова — прим. «ВМ») дочь еще жива. Когда она приезжает, ничего против не имеет. Это прозвучало на встрече с губернатором. И губернатор предложил провести опрос. Через «Госуслуги» это делается. Я думаю, что в ближайшее время это и будет сделано, — заявил Беспрозванных в беседе с порталом «Подъем».
Арбитражный суд Вологодской области постановил снести памятник Иосифу Сталину, установленный в Вологде, и вернуть его автору — предпринимателю Екатерине Ложеницыной. Ее обязали вернуть в региональный бюджет 10,5 миллиона рублей, потраченных на производство монумента.