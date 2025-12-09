Средняя сумма взяток в Ростовской области составила более 700 тысяч рублей

В 2025 году в Ростовской области зафиксировали 529 коррупционных преступлений, а средняя сумма выявленных взяток составила более 700 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал врио заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Александр Туркин.
— В частности, пресекли 143 факта взяточничества, в том числе, 73 факта получения взяток, 61 факт дачи взяток и 9 случаев посредничества во взяточничестве, — отметил Александр Туркин.
По словам правоохранителя, количество выявленных коррупционных нарушений за неполный год превысило число подобных дел, зарегистрированных в 2024 и 2023 годах (460 и 379 преступлений соответственно).
При этом полицейские занимаются не только возбуждением уголовных дел, но и сопровождают следствие до суда. Также принимаются обеспечительные меры для возмещения ущерба.
Например, в 2024 году сумма ущерба составила 204 млн. рублей, тогда смогли добиться возмещения 198 млн. рублей. В 2025 году зафиксировали 112 млн. рублей ущерба, возмещенная сумма составила 94 млн. рублей.
— В предстоящем периоде мы продолжим работу, направленную на повышение эффективности борьбы с коррупцией, — добавил Александр Туркин.
