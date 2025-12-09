Средняя сумма взяток в Ростовской области составила более 700 тысяч рублей

В 2025 году в Ростовской области зафиксировали 529 коррупционных преступлений, а средняя сумма выявленных взяток составила более 700 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал врио заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Александр Туркин.