Подписавший «молодежный контракт» снайпер ВСУ погиб в первом штурме

Украинский снайпер Станислав Колесник, который подписал контракт в ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, погиб в первом штурме. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
«Примечательно, что он был снайпером, что не предусматривает непосредственное участие в штурмовых действиях», — отмечается в публикации.
Следовательно, отмечают авторы канала, молодой человек был брошен своим командованием на штурм в качестве пехоты, либо из-за низкого уровня подготовки его огневая позиция быстро была вскрыта и уничтожена.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что украинские военные Богдан и Валентин Василюки погибли в зоне проведения специальной военной операции с разницей в один день.