Назван город с самыми жуткими пробками

Отмечается, что исследование проводилось по 900 городам в 37 странах. И лидером оказался именно Стамбул. В рейтинге худших пробок он обогнал Нью-Йорг, Чикаго, Мехико, Лондон. При этом исследователи сделали и другой жуткий вывод. Так, выяснилось, что в среднем житель Стамбула теряет в пробках 105 часов в год.