Назван город с самыми жуткими пробками

Стамбул оказался абсолютным мировым лидером по автомобильным пробкам. В соответствующем рейтинге турецкий город обогнал всех. Об этом сообщает компания Inrix со ссылкой на исследование.
Отмечается, что исследование проводилось по 900 городам в 37 странах. И лидером оказался именно Стамбул. В рейтинге худших пробок он обогнал Нью-Йорг, Чикаго, Мехико, Лондон. При этом исследователи сделали и другой жуткий вывод. Так, выяснилось, что в среднем житель Стамбула теряет в пробках 105 часов в год.
При этом ситуация в турецком городе продолжает портиться. Так, за последний год пробки в городе стали хуже сразу на 15%. Хотя еще два года назад первую строчку рейтинга по худшим пробкам занимал Чикаго.
