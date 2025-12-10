Сочи готовится к новогоднему транспортному ажиотажу: что ждёт жителей и гостей курорта

В преддверии новогодних и рождественских праздников Сочи активно готовится к наплыву туристов: власти совместно с Минтрансом Краснодарского края, Упрдор «Черноморье» и ГИБДД проработали план транспортного обслуживания горного кластера.
В Красной Поляне заметно увеличится количество автобусов — вместо привычных 47 по маршрутам будут ходить 60 машин, то есть добавится 13 дополнительных единиц подвижного состава. На железной дороге тоже грядут перемены: между Туапсе, Имеретинским Курортом и Розой Хутор запустят до 11 пар дополнительных поездов, что в сумме даст 157 рейсов в оба направления. Кроме того, «Ласточки» на маршруте Сочи - Роза Хутор станут вместительнее — их составность увеличат, чтобы всем пассажирам хватило места.
РЖД в целом расширяет сеть: более 700 дополнительных рейсов появится на самых популярных маршрутах, включая Черноморское побережье. Пиковыми датами для поездок ожидаются 30 декабря и 11 января, когда поток пассажиров достигнет максимума.
Чтобы не допустить заторов и обеспечить безопасность, с середины декабря в горном кластере Сочи начнут работать усиленные патрули ДПС, а рядом с аэропортом уже несут вахту стационарные и мобильные камеры фотовидеофиксации: они отслеживают нарушения в зонах действия знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Водителям советуют не рисковать и высаживать пассажиров только в разрешённых местах, иначе есть шанс обнаружить свой автомобиль на эвакуаторе. Для эвакуированных машин подготовили временную площадку по адресу: ул. Набережная Времен Года, д. 11.
Ещё одно важное ограничение касается автомобилей на летней резине — въезд в Красную Поляну для них будет закрыт. Так что тем, кто планирует поездку в горы, стоит заранее проверить, готовы ли колёса к зимним условиям.
Параллельно продолжаются рейды против нелегальных перевозчиков в районе аэропорта, поэтому надёжнее пользоваться официальными такси или общественным транспортом, сообщает пресс-служба администрации курорта.
В общем, власти Сочи стараются предусмотреть всё: добавить рейсов, контролировать дороги и следить за порядком, чтобы гости и жители города могли спокойно наслаждаться праздничными днями без транспортных проблем.