Сочи готовится к новогоднему транспортному ажиотажу: что ждёт жителей и гостей курорта

Чтобы не допустить заторов и обеспечить безопасность, с середины декабря в горном кластере Сочи начнут работать усиленные патрули ДПС, а рядом с аэропортом уже несут вахту стационарные и мобильные камеры фотовидеофиксации: они отслеживают нарушения в зонах действия знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Водителям советуют не рисковать и высаживать пассажиров только в разрешённых местах, иначе есть шанс обнаружить свой автомобиль на эвакуаторе. Для эвакуированных машин подготовили временную площадку по адресу: ул. Набережная Времен Года, д. 11.