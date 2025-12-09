В рабочем кабинете Путина установили украшенную новогоднюю елку

В рабочем кабинете президента России Владимира Путина в Кремле уже появилась украшенная новогодняя елка. Атрибут предстоящего праздника попал в кадр на встрече российского лидера с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым.
Праздничное дерево размещено у входа в рабочий кабинет главы государства, где Путин проводит большинство рабочих встреч. На ней можно заметить обилие украшений — ель декорирована красными и золотистыми шарами, сосульками и другими игрушками.
Ранее KP.RU сообщал, что главную елку страны, которая будет стоять на Соборной площади в Москве, установят 10 декабря 2025 года. Праздничное дерево будет украшено к концу месяца — 25 декабря, радуя жителей и гостей столицы во время новогодних каникул и после них.
По результатам опроса сайта KP.RU, в этом году приобрести елку к празднику планируют только 10% опрошенных. При этом некоторые их них планируют поставить исключительно живую ель.