В Москве у лисиц начался брачный период

Ранее в США пьяный енот устроил настоящий погром в витрине с алкоголем. Зверь, скорее всего, пробрался в магазин через потолочную плиту, после чего опробовал несколько бутылок и устроил хаос. Специалист по контролю за животными по имени Мартин нашла енота крепко спящим рядом с туалетом. После осмотра ветеринарами, которые не обнаружили у животного травм, его отпустили на волю.