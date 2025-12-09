Ричмонд
Путину понравились российские алгоритмы управления роем БПЛА

Президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече в Москве с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым высоко оценил новые алгоритмы управления роем беспилотников и роботов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел встречу по поводу российских технологий.

«Очень здорово», — прокомментировал Путин новые алгоритмы. По данным ведомства, глава РАН представил президенту разработки российских ученых в сфере коллективного управления беспилотными летательными аппаратами и наземными робототехническими системами.

Алгоритмы управления роем беспилотников и роботов, о которых шла речь на встрече, РАН относит к перспективным направлениям отечественных научных исследований и технологий. Речь идет о системах, которые позволяют одновременно координировать действия группы аппаратов и распределять между ними задачи в автоматическом режиме. Такие решения могут применяться в различных отраслях, в том числе при выполнении сложных технических и исследовательских операций.

