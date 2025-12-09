Международная федерация гимнастики провела ребрендинг

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о проведении ребрендинга и теперь носит название World Gymnastics. Об этом сообщили на официальном сайте организации.
Глава федерации Моринари Ватанабэ отметил, что новое название, World Gymnastics, подчеркивает глобальную роль федерации, как центра для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров по всему миру.
Ватанабэ подчеркнул, что изменение названия — это не только ребрендинг, но и обещание поднять гимнастику на новый уровень, делая её доступной для всех стран.
World Gymnastics объединяет семь гимнастических дисциплин: спортивную гимнастику (мужскую и женскую), художественную гимнастику, спортивную аэробику, спортивную акробатику, прыжки на батуте, паркур.
