Последствия аварии на улице Харченко устранили за две недели

Александр Беглов рассказал о причинах произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге на улице Харченко в Выборгском районе наконец устранили аварию. Напомним, ранее там произошел обвал асфальта из-за прорыва трубы, связанной с коллектором. Аварию устраняли несколько дней. Об этом напомнил губернатор Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. По его словам, ранее, до 80-х годов, коллекторы прокладывали на значительной глубине, и подобные инциденты происходили раз в 20−30 лет.

— На протяжении многих лет сточные воды направлялись в городские потоки, но за две недели сброс удалось прекратить. Временная линия, заделанная на месте прорыва, справляется с нагрузкой. Технологии и материалы, используемые при устранении последствий, изменились, что позволило обеспечить безопасность и сохранить дом от расселения.

рассказал Александр Беглов

Напомним, ранее 128 жителей дома на Харченко эвакуировали из-за угрозы подмытия фундамента.

