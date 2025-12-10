Последствия аварии на улице Харченко устранили за две недели

В Петербурге на улице Харченко в Выборгском районе наконец устранили аварию. Напомним, ранее там произошел обвал асфальта из-за прорыва трубы, связанной с коллектором. Аварию устраняли несколько дней. Об этом напомнил губернатор Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. По его словам, ранее, до 80-х годов, коллекторы прокладывали на значительной глубине, и подобные инциденты происходили раз в 20−30 лет.
— На протяжении многих лет сточные воды направлялись в городские потоки, но за две недели сброс удалось прекратить. Временная линия, заделанная на месте прорыва, справляется с нагрузкой. Технологии и материалы, используемые при устранении последствий, изменились, что позволило обеспечить безопасность и сохранить дом от расселения.
Напомним, ранее 128 жителей дома на Харченко эвакуировали из-за угрозы подмытия фундамента.