Последствия аварии на улице Харченко устранили за две недели

В Петербурге на улице Харченко в Выборгском районе наконец устранили аварию. Напомним, ранее там произошел обвал асфальта из-за прорыва трубы, связанной с коллектором. Аварию устраняли несколько дней. Об этом напомнил губернатор Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. По его словам, ранее, до 80-х годов, коллекторы прокладывали на значительной глубине, и подобные инциденты происходили раз в 20−30 лет.