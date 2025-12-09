В Шереметьево и ещё двух российских аэропортах отменили план «Ковёр»

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Шереметьево, Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в период с 14:30 до 21:00 мск в Шереметьево зафиксировали 69 прилёта и 64 вылета. За это время 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 рейсов были отменены. Из-за мер безопасности авиакомпании изменяют расписание, обслуживание занимает больше времени. Пассажирам стоит учитывать, что ожидание может увеличиться из-за дополнительных процедур.
