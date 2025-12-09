Зеленский заявил, что передаст США свои предложения по урегулированию 9 декабря

Зеленский незадолго до этого сделал еще несколько заявлений. Он сообщил, что Украина готова согласиться на «энергетическое перемирие» с Россией, если обе стороны пойдут на это. Еще он заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Отдельно глава Украины признал, что у страны нет сил для возвращения Крыма.