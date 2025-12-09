Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что передаст США свои предложения по урегулированию 9 декабря

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен в среду, 9 декабря, передать Соединенным Штатам свои предложения по поводу того, что изменить в плане по урегулированию конфликта на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен в среду, 9 декабря, передать Соединенным Штатам свои предложения по поводу того, что изменить в плане по урегулированию конфликта на Украине.

— Мы работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, что завтра уже передадим свой вариант обновленного плана по урегулированию, — цитирует его РИА Новости.

Также украинский лидер сказал, что США и некоторые другие страны выступают против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. РФ тоже никогда не согласится на членство Киева в военном блоке.

Зеленский незадолго до этого сделал еще несколько заявлений. Он сообщил, что Украина готова согласиться на «энергетическое перемирие» с Россией, если обе стороны пойдут на это. Еще он заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Отдельно глава Украины признал, что у страны нет сил для возвращения Крыма.

По данным СМИ, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому «дни» для ответа на предложение Вашингтона по мирному урегулирования конфликта Москвы и Киева.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше