Зеленский заявил, что передаст США свои предложения по урегулированию 9 декабря

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен в среду, 9 декабря, передать Соединенным Штатам свои предложения по поводу того, что изменить в плане по урегулированию конфликта на Украине.
— Мы работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, что завтра уже передадим свой вариант обновленного плана по урегулированию, — цитирует его РИА Новости.
Также украинский лидер сказал, что США и некоторые другие страны выступают против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. РФ тоже никогда не согласится на членство Киева в военном блоке.
Зеленский незадолго до этого сделал еще несколько заявлений. Он сообщил, что Украина готова согласиться на «энергетическое перемирие» с Россией, если обе стороны пойдут на это. Еще он заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Отдельно глава Украины признал, что у страны нет сил для возвращения Крыма.
По данным СМИ, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому «дни» для ответа на предложение Вашингтона по мирному урегулирования конфликта Москвы и Киева.