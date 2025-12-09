В Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и курьерами

«Трехмесячный переходный период для бизнеса закончился. Мы же не просто так все это сделали, а мы предупредили бизнес, встречались с ними. А те последствия, которыми нас пугали, они не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда и в курьерской службе, и в работе такси… И соответствующие предприятия не разорились и не закрылись. Рост цен на их услуги остается в пределах общей динамики по экономике», — сказал он.