В Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и курьерами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 дек- РИА Новости. В Санкт-Петербурге продлят на 2026 год ограничение на трудоустройство таксистами и курьерами иностранных граждан, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Мы сочли возможным продлить соответствующие запреты на весь 2026 год — и для найма в такси, и для найма в качестве курьеров. Это решение мы согласовываем с трехсторонней комиссией Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений, со всеми соответствующими структурами с учетом безопасности, с учетом экономических интересов нашего города. Иностранные специалисты, безусловно, конечно, нами востребованы, но в тех отраслях, где экономика в них нуждается, где они, в общем-то, необходимы», — сказал он в ходе прямой линии с горожанами.
Губернатор отметил, что «ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении».
«Трехмесячный переходный период для бизнеса закончился. Мы же не просто так все это сделали, а мы предупредили бизнес, встречались с ними. А те последствия, которыми нас пугали, они не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда и в курьерской службе, и в работе такси… И соответствующие предприятия не разорились и не закрылись. Рост цен на их услуги остается в пределах общей динамики по экономике», — сказал он.
По словам Беглова, доля иностранных граждан, работавших в указанных сферах, занимала незначительный объем в общем количестве иностранных трудовых ресурсов. «Не более 2% получателей патентов работали таксистами. В курьерские службы после введения ограничений охотно пошли работать студенты», — сказал губернатор.
Он отметил, что в прошлом году к концу октября на миграционном учете в Петербурге числилось больше 360 тысяч человек, сейчас их число сократилось до 190 тысяч. Количество действующих патентов уменьшилось с 256 тысяч до 145 тысяч.
По его словам, ограничения на работу мигрантов позволили вдвое сократить разрыв между общим числом иностранцев и теми из них, кто работает по патенту.