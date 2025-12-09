Погодные качели ждут жителей Челябинска в середине декабря. Скрин

Почти всю декаду будет пасмурно, в выходные начнутся снегопады, в воскресенье ветер усилится до 12 метров в секунду. Прекратятся осадки только к середине недели. В четверг в Челябинске, несмотря на морозы, станет безоблачно. Давление также нестабильно: оно будет колебаться между отметками 722−760 мм. рт. ст.