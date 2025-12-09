Погодные качели ждут жителей Челябинска в середине декабря. Скрин

В Челябинске несколько дней будет идти снег.
Погода в Челябинске во второй декаде декабря ожидается нестабильной. На смену морозам придет потепление, затем холода ударят с новой силой. О погодных качелях сообщается в прогнозе Gismeteo.
«В среду 10 декабря дневная температура воздуха составит 11 градусов ниже нуля, ночью столбик термометра опустится до отметки в 24 градуса. Однако уже на следующий день начнется потепление, к выходным ожидается около 3−5 градусов ниже нуля. С начала новой недели морозы начнут возвращаться, к четвергу 18 декабря столбик термометра опустится до 26 градусов», — указано в прогнозе Gismeteo.
В Челябинске на смену морозам придет тепло, но лишь на несколько дней.
Почти всю декаду будет пасмурно, в выходные начнутся снегопады, в воскресенье ветер усилится до 12 метров в секунду. Прекратятся осадки только к середине недели. В четверг в Челябинске, несмотря на морозы, станет безоблачно. Давление также нестабильно: оно будет колебаться между отметками 722−760 мм. рт. ст.