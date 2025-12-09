447 добровольных народных дружин и казаки помогают полиции в Ростовской области

В Ростовской области казаки и 447 добровольных народных дружин помогают полицейским поддерживать общественный порядок. Об этом в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.
Всего в области работает 1,2 тысячи человек в составе казачьих дружин. Народные дружины объединяют пять тысяч человек, в том числе 1148 казаков, которые несут службу на общественных началах.
— За первые девять месяцев 2025 года проведено свыше 78 тысяч совместных с полицией патрулей. Более 9,5 тысячи дружинников были задействованы для охраны правопорядка на различных массовых мероприятиях, — перечислили в донском главке.
Казачьи дружины помогли правоохранителям раскрыть 385 преступлений и пресечь 6845 административных правонарушений. Народные дружины оказали содействие в раскрытии 54 преступлений и пресечении 1847 правонарушений.
