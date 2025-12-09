Память о герое отзывается болью в сердце матери

В Окружном общественном центре имени Моссовета состоялся форум матерей бойцов, участвующих в специальной военной операции, — «Свет твоей любви».
Сердца людей бьются в унисон с сердцами их родителей. И бойцы, сидя в окопах или пролетая над вражескими позициями, часто думают о маме, которая остается опорой даже за тысячу верст. А теплые воспоминания о ней дают силы идти в бой.
В честь этих сильных женщин, проводивших своих сыновей на спецоперацию, не смыкающих глаз по ночам, и был организован форум под руководством Региональной общественной организации «Челябинцы». Ее президент Александр Валов отметил в разговоре с «Вечерней Москвой», что особенно важно воздать должное и поблагодарить матерей, воспитавших защитников нашей Родины.
— На таких мероприятиях, как этот форум, мы выслушиваем все пожелания матерей бойцов спецоперации. Затем для дальнейшего решения направляем их вопросы депутатам Государственной думы, — сказал Александр Валов. — Разные ситуации бывают, к примеру, не могут найти тело погибшего сына. Тогда нужно обращаться к представителям Министерства обороны. А есть те, у кого сыновья находятся в плену….
Чествование матерей прошло в большом зале Моссовета. Там состоялась церемония вручения наград близким женщинам воинов, погибших при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.
Со сцены звучали добрые словам в память о героях. Так, награду вручили Татьяне Яровой, которая приехала из Рязанской области. Она мама четверых сыновей, успешно совмещающая работу администратором в фитнес-центре и в Рязанском колледже культуры.
Татьяна регулярно проводит тематические мастер-классы и мероприятия для детей в местных общеобразовательных и воскресной школах.
— Мой сын Николай для многих стал примером мужества и доброты. Он прошел суровые испытания в Дагестане, участвовал в опасных командировках, — рассказала Татьяна.
Гвардии ефрейтор Николай Яровой уже в 20 лет получил удостоверение ветерана боевых действий. Во время спецоперации проявил себя как настоящий воин. Но 7 апреля 2022 года, выполняя боевую задачу, героически погиб и был награжден орденом Мужества посмертно.
Его младший брат Глеб выбрал тот же путь — подписал контракт.
— В театре «Предел» Коля играл роль принца в спектакле «Белоснежка и семь гномов» по пьесе Льва Устинова, — добавила Татьяна Яровая. — Он выходил на сцену, опутанный цепями, в солдатской шинели и говорил пророческие слова: «Я иду защищать свой народ». А когда сын погиб, в театре посвятили ему спектакль, поставленный по рассказам писателя Захара Прилепина.
КСТАТИ.
Форум «Свет твоей любви» состоялся уже во второй раз при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Программа мероприятия подготовлена инициативной группой по общественной поддержке СВО Московского координационного совета региональных землячеств и Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.