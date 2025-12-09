Ричмонд
Диана Шнайдер призналась, что надеется получить орден лично от Путина

Президент РФ указал наградить теннисистку Шнайдер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Источник: Аргументы и факты

Российская теннисистка Диана Шнайдер выразила надежду вскоре получить орден «За заслуги перед Отечеством» лично из рук президента Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу».

В сентябре глава государства подписал указ о награждении спортсменки орденом I степени — отметив её вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетний добросовестный труд.

По словам теннисистки, поздравлений поступило множество, и чаще всего их передавали через её родителей, которые, как она отмечает, лучше осознают значимость такой государственной награды.

«Мне очень приятно, что глава государства отметил наши заслуги. Надеюсь в скором времени получить награду лично», — добавила она.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде. Они обыграли японку Сюко Аояму и китаянку Ван Яфань.