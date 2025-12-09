Диана Шнайдер призналась, что надеется получить орден лично от Путина

Российская теннисистка Диана Шнайдер выразила надежду вскоре получить орден «За заслуги перед Отечеством» лично из рук президента Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу».
В сентябре глава государства подписал указ о награждении спортсменки орденом I степени — отметив её вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетний добросовестный труд.
По словам теннисистки, поздравлений поступило множество, и чаще всего их передавали через её родителей, которые, как она отмечает, лучше осознают значимость такой государственной награды.
«Мне очень приятно, что глава государства отметил наши заслуги. Надеюсь в скором времени получить награду лично», — добавила она.
Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде. Они обыграли японку Сюко Аояму и китаянку Ван Яфань.