Будущее за технологиями: роботы атакуют, занимают опорные пункты врага

Но к позициям противника двинулась не пехота и не бронетехника. По низине, между воронками и обломками деревьев, медленно ползла небольшая платформа размером с детскую коляску. На экране у оператора — дрожащая черно-белая картинка: контуры бруствера, темные провалы ходов сообщения. Это был наземный робототехнический комплекс «Лягушка», оснащенный взрывным устройством и управляемый расчетом войск беспилотных систем группировки «Днепр». Задача робота — близко подойти к точке, где, по данным разведки, находились живые силы противника, и нанести удар, не раскрывая расположения российских штурмовых подразделений.