Будущее за технологиями: роботы атакуют, занимают опорные пункты врага

Наш спецкор, старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. В этот раз он побывал под Ореховом в Запорожской области, где расчеты наземных робототехнических комплексов «Лягушка» и «Курьер» зачистили опорный пункт врага, одновременно отрабатывая новые приемы для войск беспилотных систем.
В укрепленном опорном пункте в районе Орехова ВСУ занимали, казалось, выгодные позиции. Окопы, инженерные заграждения, заранее пристрелянные подступы — классическая оборона, рассчитанная на то, что любой штурм будет стоить дорого.
Но к позициям противника двинулась не пехота и не бронетехника. По низине, между воронками и обломками деревьев, медленно ползла небольшая платформа размером с детскую коляску. На экране у оператора — дрожащая черно-белая картинка: контуры бруствера, темные провалы ходов сообщения. Это был наземный робототехнический комплекс «Лягушка», оснащенный взрывным устройством и управляемый расчетом войск беспилотных систем группировки «Днепр». Задача робота — близко подойти к точке, где, по данным разведки, находились живые силы противника, и нанести удар, не раскрывая расположения российских штурмовых подразделений.
«Лягушка» тихо преодолела часть пути по воронкам, затем замерла в тени окопного откоса. Несколько секунд — уточнение по связи, корректировка курса. После подрыва, по словам участников операции, в опорном пункте началась суматоха: кто-то пытался занять запасные позиции, кто-то — эвакуировать раненых. Этим моментом и воспользовались операторы второго робота.
Следующим в атаку пошел наземный робото-технический комплекс (НРТК) «Курьер» с установленным автоматическим гранатометом АГС-17. В отличие от «Лягушки», этот робот выступал уже не как одноразовая платформа, а как полноценное огневое средство, работающее по живой силе противника.
— Это комплекс, который лучше всего себя зарекомендовал на данный момент, — говорит командир взвода НРТК с позывным «Абсент». — Он перспективный, модернизируемый, легко улучшаемый. Его постоянно дорабатывают, мы даем свои отзывы: что удобно — развивают, что мешает — убирают. Конструкция снаружи максимально упрощена, чтобы военные могли вносить необходимые изменения и улучшать.
«Курьер» преодолел инженерные заграждения, для которых он, по сути, и проектировался: там, где человек вынужден ползти под огнем, робот может идти в полный рост — по высоте гусеничного блока, не заботясь о пулях и осколках. В нужный момент оператор перевел гранатомет в боевое положение и накрыл очередями те точки, откуда сохранялась активность.
После удара «Курьера» по оставшимся в опорнике боевикам ВСУ последовательно подключились другие наземные комплексы. Их задача была уже не только в поражении живой силы. Часть роботов дистанционно минировала подступы к позиции, чтобы сорвать возможные контратаки и затруднить отход противника. Другие занимались разминированием, прокладывая безопасные маршруты для российских подразделений, которым предстояло занять очищенный участок.
— Раньше военные просто стреляли и бегали, — признается «Абсент». — Сейчас же изучают программные коды, платы, паяют, разбираются с радиомодулями и прочей техникой, которая нам реально помогает в боевых действиях. Войска беспилотных систем — очень перспективный род войск. За роботизированными комплексами — будущее.
Подготовка операторов наземных робототехнических комплексов сегодня включает тактику, стрельбу и серьезный технический курс. Бойцов учат работать с электроникой, настраивать каналы связи, обновлять программное обеспечение. На полигоне отрабатывают штурм опорника, эвакуацию условно раненого манекена, доставку боеприпасов из «серой зоны», обход зон активной радиоэлектронной борьбы.