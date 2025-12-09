Татьяна Буланова рассказала, зачем поступила в белорусский вуз в 56 лет

«Для звания тоже это хорошо. Там очень интересные дисциплины, я буду учиться по индивидуальному плану. Психология, история искусств, история живописи — мне правда это очень нравится, я даже сижу в интернете и много читаю всякие статьи», — приводит слова певицы телеграм-канал.
Сообщается, что Татьяна Буланова будет посещать Минск для встреч с преподавателями периодически, а основное обучение будет проходить в онлайн-формате.
Ранее Татьяна Буланова публично поддержала покупательницу квартиры, связанной с делом об обмане Ларисы Долиной. Певица заявила, что, поскольку со стороны покупателя не было мошеннических действий, жильё должно остаться в её собственности. Буланова также подчеркнула актуальность темы недвижимости для себя, так как сама находится в процессе поиска нового жилья.
