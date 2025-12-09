Суд в Испании приостановил дело о смерти пилота-предателя Кузьминова

33-летний Кузьминов, который в августе 2023 года перелетел на вертолёте Ми-8 на Украину, был найден застреленным 13 февраля 2024 года на территории жилого комплекса в городке Вильяхойоса. Следствие не смогло установить виновных, однако дело может быть возобновлено, если появятся новые доказательства или информация о подозреваемых.