В Ростовской области отметили социально ответственных предпринимателей

Донским бизнесменам присвоили почетное звание «Социально ориентированный предприниматель Ростовской области». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В этом году отметили четыре компании и индивидуального предпринимателя. Большинство награжденных организации регулярно помогают участникам СВО и их семьям, передают в воинские части технику и продукты питания. Две компании занимаются благотворительными проектами с детьми.
Напомним, почетное звание за активную социально значимую деятельность учредили в регионе в 2021 году. Звание ежегодно получают коммерческие организации и ИП, которые внесли значительный вклад в развитие взаимопомощи и социального добровольчества на Дону.
