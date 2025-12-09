Ричмонд
В Ростовской области работают 254 камеры с биометрическим распознаванием лиц

На Дону работают 254 камеры, которые узнают лица. Как это помогает полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области работают 254 камеры наблюдения с биометрическим распознаванием лиц. Об этом в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.

— Современные системы видеонаблюдения — это уже не просто отдельные камеры. Это единые интеллектуальные комплексы, которые стали одним из главных инструментов в работе полиции. Они кардинально изменили подход к расследованию, помогая раскрывать даже старые дела, — объяснили в полиции.

— Главное преимущество — создание единого информационного поля. Каждая запись автоматически получает метки: дата, время, место и номер камеры. Это позволяет оперативно находить нужные видеофрагменты по заданным параметрам.

В Ростовской области в систему «Безопасный город» интегрировано 6180 камер видеонаблюдения. Из них 254 — это камеры нового поколения с функцией биометрического распознавания лиц.

Параллельно развивается и техническое оснащение экспертных подразделений. Например, в Экспертно-криминалистический центр поступили генетический анализатор и специальные боксы для ПЦР-исследований. С их помощью уже проведено более 1000 ДНК-экспертиз и выполнена геномная регистрация.

