В Ростовской области работают 254 камеры с биометрическим распознаванием лиц

— Современные системы видеонаблюдения — это уже не просто отдельные камеры. Это единые интеллектуальные комплексы, которые стали одним из главных инструментов в работе полиции. Они кардинально изменили подход к расследованию, помогая раскрывать даже старые дела, — объяснили в полиции.