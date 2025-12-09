Святитель лечил и души, и тела людей

В Сретенский монастырь по благословению патриарха Кирилла доставили ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского.
Несмотря на то что молебен перед мощами в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Лубянке проходил утром буднего дня, на него пришли десятки людей. Каждый переступил порог церкви со своими мыслями. Кто-то пришел попросить здоровья и благополучия для близких. Кто-то — помощи в разрешении трудной задачи. А некоторые пришли не с просьбой, а с благодарностью.
— Когда я была в Крыму, я поклонилась мощам святителя Луки, и после этого мне удалось найти выход из очень тяжелой ситуации, — рассказывает москвичка Мария Белова. — И теперь я пришла сюда, чтобы снова поклониться мощам и поблагодарить святителя за благо, которое он привнес в мою жизнь.
Женщина отмечает, что старается брать пример с архиепископа Луки.
— Он говорил, что свечи, соблюдение традиций — это не главное в вере. А главное — это любовь к ближнему. Он доказал это собственным примером, — отмечает Мария.
Архиепископ Лука (в миру — Валентин Войно-Ясенецкий) родился в Керчи в 1877 году. Он обладал художественным талантом, но в качестве профессии выбрал медицину как ремесло, более полезное людям. Святитель сочетал врачебную практику с пастырским служением. В 1923 году принял монашество и епископский сан, несмотря на то что в стране уже установилась советская власть, которая вела борьбу с религией.
За свою жизнь святитель неоднократно подвергался арестам и ссылкам за открытое исповедание веры. В общей сложности он провел в заключении около 11 лет. Тем не менее он продолжал служить церкви, при этом не оставляя медицинскую практику. Во время Великой Отечественной войны лечил раненых. За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений был удостоен Сталинской премии.
В мае 1946 года святитель Лука стал архиепископом Крымским и Симферопольским и последние 15 лет жизни провел на полуострове. Мощи архиепископа находятся в Свято-Троицком женском монастыре городе Симферополя.
Некоторое время ковчег находился в Москве на масштабной выставке «Великая Победа. Россия — моя история» в Центральном выставочном зале «Манеж». В Сретенском мужском монастыре он пробудет до 20 декабря. Как сообщается на сайте обители, доступ к мощам открыт ежедневно с 8:00 до 20:00. В течение дня перед святыней будут совершаться молебны с акафистом (в будние дни — в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00; в субботу и воскресенье — в 12:00, 14:00 и 16:00).
Что интересно, святитель Лука особенно почитается не только в России, но и, например, в Греции. Там ему посвящены более тридцати часовен, имя Луки носит местное хирургическое общество.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Иеромонах Афанасий, благочинный Московского Сретенского монастыря:
— Храм, где мы находимся, посвящен новомученикам Церкви Русской. Святитель Лука — один из наиболее известных духовных деятелей XX века. Поэтому для нас очень важно, что у нас временно находятся его мощи. Его биография уникальна, ведь он лечил и тела, и души людей. Для нас важно помолиться перед его мощами о благополучии каждого человека и об устроении мира.