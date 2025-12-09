«Получила студенческий билет»: Буланова поступила в минский вуз

Сейчас Буланова переживает новую волну популярности — на этот раз среди зумеров. На ее концертах появляется все больше молодых людей, которые не застали период, когда певица была на пике славы. Как прославилась Буланова, а также почему молодые люди тянутся к музыке, которая была записана еще до их рождения, — в материале «Вечерней Москвы».