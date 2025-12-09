«Получила студенческий билет»: Буланова поступила в минский вуз

Певица Татьяна Буланова сообщила, что поступила в Институт современных знаний в Минске.
Она будет учиться по индивидуальному направлению. Артистка будет изучать психологию, историю искусств и живописи.
— Мне это очень нравится, я даже сижу в интернете и много читаю всяких статей. Я буду приезжать периодически в Минск, встречаться с учителями. Только получила студенческий билет, на первый курс меня зачислили, — рассказала знаменитость Telegram-каналу «Звездач».
На днях Татьяна Буланова рассказала, что сейчас находится в процессе оформления ипотеки. Она уточнила, что планирует купить квартиру для своих детей, чтобы они жили отдельно. По ее словам, она выбрала жилище от застройщика на уровне котлована.
Сейчас Буланова переживает новую волну популярности — на этот раз среди зумеров. На ее концертах появляется все больше молодых людей, которые не застали период, когда певица была на пике славы. Как прославилась Буланова, а также почему молодые люди тянутся к музыке, которая была записана еще до их рождения, — в материале «Вечерней Москвы».