Обнаруженные на границе с Сирией россиянка с сыном вернулись домой

Россиянка Дарья Лучкина, которую ранее обнаружили на турецко-сирийской границе, вместе с 10-летним сыном Максимом вернулась в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Москвичка с сыном вылетели в Турцию 17 октября без ведома родственников.

«Лучкина с сыном вернулись в Россию», — цитируют слова источника на сайте издания. Речь идет о 32-летней гражданке РФ, история исчезновения которой получила широкий резонанс.

Дарья Лучкина 17 октября вылетела из Москвы в Стамбул вместе с сыном. В аэропорту они сели в частный автомобиль и уехали в неизвестном направлении. После этого связь с женщиной и ребенком прервалась, а их местонахождение оставалось неизвестным.

Позднее в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что 28 ноября турецкие власти задержали россиянку с сыном на границе с Сирией. Их доставили в депортационный центр в городе Адана.

