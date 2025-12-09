Прощай, интернет: австралийские подростки остались без соцсетей

В Австралии вступил в силу закон, который запрещает доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет. Как сообщил национальный интернет-регулятор eSafety, соцсети, работающие в стране, обязаны отключать аккаунты детей и подростков.
«С 10 декабря в социальных сетях действуют ограничения. Пользователь должен достичь возраста 16 лет, чтобы иметь учетную запись в соцсетях, что обеспечит безопасность в интернете для молодых австралийцев на критическом этапе их развития», — отмечается в тексте заявления источника.
Как известно, запрет распространяется на Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube.
Регулятор пояснил, что при этом детям по-прежнему будет доступен общий открытый контент, который можно просматривать без регистрации. Также подростки смогут поддерживать связь через мессенджеры и сервисы, где возрастные ограничения отсутствуют.
Согласно новому закону, ответственность за нарушения полностью ложится на технологические компании. Если они не обеспечат удаление аккаунтов несовершеннолетних, им может грозить штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов (32,9 миллиона долларов США).
Ранее KP.RU проводил опрос среди читателей, с какого же возраста, по их мнению, правильно предоставлять детям возможность свободно пользоваться Интернетом. 40% опрошенных уверены, что ребенку до 14 лет в Сети делать нечего.
* Meta — владелец Facebook* и Instagram* — признаны экстремистскими, деятельность на территории России запрещена.