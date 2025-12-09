Тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку

Махачкалинское «Динамо» объявило о принятии отставки Курбана Биджиева с должности главного тренера команды. Решение последовало после домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» со счетом 0:1 в матче 18-го тура РПЛ.
Как сообщили в клубе, Биджиев подал заявление об уходе сразу после встречи. Руководство приняло его решение и приступило к поиску нового наставника для дальнейшей работы в сезоне.
В официальном заявлении подчеркнуто, что в «Динамо» высоко оценивают вклад Биджиева в развитие команды и благодарят его за профессионализм, ответственность и добросовестный труд в период его работы.
Ранее сообщалось, что испанский специалист Карлос Алос больше не является главным тренером сборной Белоруссии по футболу. Контракт с 50-летним тренером был расторгнут по взаимному согласию сторон.