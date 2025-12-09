Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку

Тренер махачкалинского «Динамо» принял решение уйти в отставку сразу после поражения от «Нижнего Новгорода».

Источник: Аргументы и факты

Махачкалинское «Динамо» объявило о принятии отставки Курбана Биджиева с должности главного тренера команды. Решение последовало после домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» со счетом 0:1 в матче 18-го тура РПЛ.

Как сообщили в клубе, Биджиев подал заявление об уходе сразу после встречи. Руководство приняло его решение и приступило к поиску нового наставника для дальнейшей работы в сезоне.

В официальном заявлении подчеркнуто, что в «Динамо» высоко оценивают вклад Биджиева в развитие команды и благодарят его за профессионализм, ответственность и добросовестный труд в период его работы.

Ранее сообщалось, что испанский специалист Карлос Алос больше не является главным тренером сборной Белоруссии по футболу. Контракт с 50-летним тренером был расторгнут по взаимному согласию сторон.