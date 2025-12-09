Воевавший за ВСУ актер Кононенко из «Слуги народа» погиб в зоне спецоперации

2 декабря о смерти Хомко также сообщила его супруга Галина Спивак. Хомко пошел добровольцем в ВСУ в марте 2022 года. Сначала он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, а потом в Силах специальных операций ВСУ.