Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины актер Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», где снимался украинский президент Владимир Зеленский, был ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом сообщил канал RT, ссылаясь на Госагентство Украины по делам кино.
По данным источника, артист погиб во время боев на Курском направлении. Точная дата его смерти не сообщается.
— Иван Кононенко погиб на Курском направлении. Долгое время он считался пропавшим без вести, — уточнило Госагентство, передает RT.
По данным российских силовых структур, экс-режиссер известного тревел-шоу «Орел и решка» Василий Хомко, принимавший участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, предположительно, был ликвидирован. Сообщается, что это произошло во время попытки прорыва из окружения в районе Красноармейска.
2 декабря о смерти Хомко также сообщила его супруга Галина Спивак. Хомко пошел добровольцем в ВСУ в марте 2022 года. Сначала он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, а потом в Силах специальных операций ВСУ.
Также в зоне СВО ликвидировали командира одной из бригад ВСУ Олега Поддубченко. Он родился в Умани в Черкасской области Украины. Сослуживцы прозвали его «Богом артиллерии».