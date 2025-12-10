Иван Павлов. Почему русского ученого лишили Нобелевской премии

10 декабря памятная дата в истории отечественной науки. 10 декабря 1904 года Иван Павлов стал первым русским лауреатом Нобелевской премии.
Работы Павлова о пищеварении стали классикой и до сих пор не устарели. Ученый определил роль каждого органа и проследил последовательность их действий. Стало понятно, когда выделяются те или иные ферменты, где происходит расщепление белков, жиров и углеводов и как идет всасывание в кишечнике.
Без понимания всего этого невозможно эффективно лечить болезни органов пищеварения. Мы часто пользуемся лекарствами, помогающими избавиться от изжоги, тяжести и колик в животе. Одним требуется снизить кислотность желудочного сока, другим — добавить ферменты поджелудочной железы. Действие таких препаратов основано на знании открытых Павловым закономерностей пищеварения.
Известно, что в 1920-х годах русского ученого вновь номинировали на Нобелевскую премию по физиологии и медицине. На этот раз — за исследования высшей нервной деятельности. Иван Петрович отделил безусловные (врожденные) рефлексы от приобретенных, вырабатываемых при обучении. Но второго «Нобеля» ему не дали — премию присуждают лишь раз (хотя в этом правиле были и редчайшие исключения).
Свои эксперименты ученый проводил на разных животных, вплоть до обезьян. Но чаще — на собаках. Биофизик Александр Чижевский вспоминал, что у Павлова стояло множество деревянных станков с собаками и остро пахло псиной. В этой лаборатории погибли сотни животных. Но неверно представлять ученого безжалостным экспериментатором с холодным сердцем.
«Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжелое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь…. Но переношу это в интересах истины, для пользы людям», — объяснял он свои мотивы. Всю жизнь он совершенствовал хирургическую технику. Будучи левшой, научился умело оперировать и правой рукой. И, в конце концов, разработал методику наложения фистулы на желудок собаки, которые позволяли ей относительно нормально существовать. Некоторые животные доживали до 15 лет. Иван Петрович требовал, чтобы они были ухожены и накормлены. Обеспечить им полноценный рацион он пытался даже в годы разрухи. А в саду Института экспериментальной медицины и сегодня стоит памятник собаке Павлова, установленный по инициативе самого ученого.