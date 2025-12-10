Иван Павлов. Почему русского ученого лишили Нобелевской премии

«Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжелое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь…. Но переношу это в интересах истины, для пользы людям», — объяснял он свои мотивы. Всю жизнь он совершенствовал хирургическую технику. Будучи левшой, научился умело оперировать и правой рукой. И, в конце концов, разработал методику наложения фистулы на желудок собаки, которые позволяли ей относительно нормально существовать. Некоторые животные доживали до 15 лет. Иван Петрович требовал, чтобы они были ухожены и накормлены. Обеспечить им полноценный рацион он пытался даже в годы разрухи. А в саду Института экспериментальной медицины и сегодня стоит памятник собаке Павлова, установленный по инициативе самого ученого.