Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Романов день 10 декабря, который называют Знамение

Узнали приметы и запреты на 10 декабря, когда празднуют Романов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 декабря вспоминает святого Романа Антиохийского. Кроме того, в указанную дату верующие чтят икону Божией Матери «Знамение». В народе отмечают Романов день. Но также есть и другое название — Знамение.

Что нельзя делать 10 декабря.

Женщинам не следует заниматься рукоделием. Считалось, что можно «зашить» тепло. Нельзя брать в руки острые предметы. А еще 10 декабря не стоит впускать в дом бедных и больных — они могли оставить несчастья и беды.

Что можно делать 10 декабря.

По традиции, принято ходить в церковь и молится иконе Божией Матери «Знамение». Верующие чаще всего просят защитить дом от пожаров и воров. А еще перед иконой молятся те, кто едет в дальнюю дорогу.

Согласно приметам, тусклые звезды на небе указывают про оттепель. В том случае, если звезды яркие, то ждали мороз.

Ранее Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов: «Из-за воздушных масс северных широт».

Кстати, мы собрали, что произошло после того, как Игорь из Витебска, который просто шел домой, выложил свой пост, набравший 3,3 миллиона просмотров: «Не думал, что так “выстрелит”.

А еще синоптик Дмитрий Рябов раскрыл, какой окажется зима 2025 — 2026 в Беларуси: «Холоднее прошлогодней, капризная и со снегопадами».