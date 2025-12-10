Что можно и нельзя делать в Романов день 10 декабря, который называют Знамение

Православная церковь 10 декабря вспоминает святого Романа Антиохийского. Кроме того, в указанную дату верующие чтят икону Божией Матери «Знамение». В народе отмечают Романов день. Но также есть и другое название — Знамение.
Что нельзя делать 10 декабря.
Женщинам не следует заниматься рукоделием. Считалось, что можно «зашить» тепло. Нельзя брать в руки острые предметы. А еще 10 декабря не стоит впускать в дом бедных и больных — они могли оставить несчастья и беды.
Что можно делать 10 декабря.
По традиции, принято ходить в церковь и молится иконе Божией Матери «Знамение». Верующие чаще всего просят защитить дом от пожаров и воров. А еще перед иконой молятся те, кто едет в дальнюю дорогу.
Согласно приметам, тусклые звезды на небе указывают про оттепель. В том случае, если звезды яркие, то ждали мороз.
