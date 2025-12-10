«Для создания Буратино был отсканирован мой сын»

Кроме того, для создания Буратино же был еще отсканирован мой сын. Он сам по жизни немножко Буратино. Мне хотелось, чтобы персонаж был создан из нескольких слоев, и среди них, этих слоев, есть я, есть мой сын с его узнаваемыми чертами. И есть Виталия Корниенко, которая замечательно справилась с этой ролью, дав нам энергию и ДНК. Также я сам где-то сыграл на постпродакшене эмоции будущего Буратино. Всё это было перенесено в его мимику. Так что у нас в кино микс совершенно разных ресурсов и технологий для оживления главного героя получился. Это уникальный, профессиональный и высокотехнологичный производственный опыт.