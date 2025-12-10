Как его вернут: что эксперты киноиндустрии говорят про новый фильм «Буратино»

В Москве 9 декабря стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» — 2025/26. В течение трех дней на его площадке пройдут презентации и показы фильмов ведущих дистрибьюторов РФ и СНГ. Одним из первых это сделал «НМГ Кинопрокат», перенеся зрителей во времена новостей ЦТ СССР. Примерившие образы советских дикторов глава компании Вадим Смирнов и директор по рекламе и маркетингу Дарья Матюнина анонсировали «Елки 12», панк-сказку «Король и Шут. Навсегда» и восточную — «Хоттабыч», спортивную драму «Малыш-каратист», большой российско-китайский проект «Черный шелк» и другие предстоящие новинки, которые обещают стать громкими событиями.
Ключевой точкой в программе стал первый показ «Буратино» Игоря Волошина, который выйдет в прокат только 1 января 2026 года. О том, что говорили о главной новогодней премьере профессионалы индустрии, — в материале «Известий».Ростислав Размахнин, менеджер по репертуарному планированию ULTRA cinema— Прекрасный фильм! Я бы даже сказал драматический, чего я совсем не ожидал. Мне очень понравилась работа Виктории Исаковой — она прекрасная Лиса Алиса. Кот в роли Александра Петрова тоже замечательный. Между этими актерами невероятная химия! Абсолютный герой — Федор Бондарчук. Во время просмотра было ощущение, что это реальный Карабас-Барабас. Музыкальные композиции — живые, насыщенные! Компьютерная графика «Буратино» не отвлекала, как это бывает, потому что это действительно сделано качественно.
Фото: Кинокомпания «Водород’Кадр из фильма “Буратино”.
Григорий Сухов, режиссер, продюсер — Когда художники замахиваются на всеми любимую классику, это вызывает скептицизм. Но сегодня я впечатлен! Эта художественная интерпретация поразила своими инструментами и неожиданными поворотами. Я имею в виду, например, то, как раскрылись персонажи. Режиссеру Игорю Волошину можно стоя говорить браво! И то, что сегодня зал аплодировал, мне кажется, — это очень объективная оценка. Надеюсь, «Буратино» будет лидером новогодней гонки. У меня трое детей, и я пойду с ними в кино на этот фильм. Я хочу, чтобы они посмотрели эту картину, где таким простым языком говорят о том, что хорошо, а что плохо. А нам, взрослым, эта сказка подарит чувство ностальгии, возможность вспомнить детство и просто кайфануть. Антон Захаров, куратор кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»— «Буратино» меня приятно удивил. Это было музыкально! Это было ярко! Это было с блестящими актерскими работами. Например, дуэт Виктории Исаковой и Александра Петрова. Не могу не отметить работу декораторов и художников. Это очень-очень высокий уровень. А когда звучали узнаваемые мелодии, я даже немного подпевал, если быть честным. (Смеется.) Момент ностальгии довольно острый! Это было приятно! Елена Костюкович, директор компании «Оптима Кино»— Сегодня я окунулась в детство. Очень сложно передать эмоции, но спектр чувств, который ты испытываешь, — огромный. Тут и радость, и грусть, и печаль — всё. Очень важно, что в фильме есть множество воспитательных моментов, а это значит, что будет о чем поговорить с ребенком после просмотра. Поэтому обязательно планируйте и идите в кино на «Буратино».
— Алексей Воронков, глава Ассоциации владельцев кинотеатров— Я не имею политически права хвалить одну или другую компанию. Могу сказать следующее. В этот Новый год мы как кинотеатры впервые будем сидеть в первом ряду, есть попкорн и смотреть, как три монстра дерутся друг с другом. Я уже посмотрел «Простоквашино», сейчас увидел «Буратино». Пока не смотрел «Чебурашку», в эти дни не предусмотрен показ. Очень круто! Очень хороший уровень! Отрадно, что каждый год тебя удивляют. Я говорю пока о двух примерах, которые видел. Новый год будет просто бомбический! Сейчас мы все готовимся к очень большому наплыву.
С 2019-го это, наверное, первый год, когда кинотеатры начали добирать персонал, чтобы сделать хотя бы 10−15% запас, потому что поток будет большой. Наши поставщики заваливают нас вагонами попкорна. Это не только семейные картины, которые будут смотреть дети и, возможно, подростки. Это прежде всего бренды, которые смогут привлечь и старшее поколение. И мы надеемся, что потолок будет не 30−35 лет, как это обычно, а мы сможем увидеть на сеансах более взрослую публику.