Как его вернут: что эксперты киноиндустрии говорят про новый фильм «Буратино»

Григорий Сухов, режиссер, продюсер — Когда художники замахиваются на всеми любимую классику, это вызывает скептицизм. Но сегодня я впечатлен! Эта художественная интерпретация поразила своими инструментами и неожиданными поворотами. Я имею в виду, например, то, как раскрылись персонажи. Режиссеру Игорю Волошину можно стоя говорить браво! И то, что сегодня зал аплодировал, мне кажется, — это очень объективная оценка. Надеюсь, «Буратино» будет лидером новогодней гонки. У меня трое детей, и я пойду с ними в кино на этот фильм. Я хочу, чтобы они посмотрели эту картину, где таким простым языком говорят о том, что хорошо, а что плохо. А нам, взрослым, эта сказка подарит чувство ностальгии, возможность вспомнить детство и просто кайфануть. Антон Захаров, куратор кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»— «Буратино» меня приятно удивил. Это было музыкально! Это было ярко! Это было с блестящими актерскими работами. Например, дуэт Виктории Исаковой и Александра Петрова. Не могу не отметить работу декораторов и художников. Это очень-очень высокий уровень. А когда звучали узнаваемые мелодии, я даже немного подпевал, если быть честным. (Смеется.) Момент ностальгии довольно острый! Это было приятно! Елена Костюкович, директор компании «Оптима Кино»— Сегодня я окунулась в детство. Очень сложно передать эмоции, но спектр чувств, который ты испытываешь, — огромный. Тут и радость, и грусть, и печаль — всё. Очень важно, что в фильме есть множество воспитательных моментов, а это значит, что будет о чем поговорить с ребенком после просмотра. Поэтому обязательно планируйте и идите в кино на «Буратино».