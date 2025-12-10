Календарь на 10 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

10 декабря свой праздник отмечают сотрудники службы связи МВД России. В мире в этот день говорят о важности соблюдения прав человека. Православная церковь празднует явление Иконы Божией Матери «Знамение», которая в 1170 году спасла новгородцев во время вражеской осады. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».