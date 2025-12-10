Народный календарь. Как узнать имя будущего мужа в Андреев день, 13 декабря

В народном календаре 13 декабря — Андреев день, во время которого принято чтить память святого апостола Андрея Первозванного, одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа.
Святой выбрал путь проповедования православия в языческих странах. Известно, что он преодолел Босфорский пролив и дошел до Киева и Новгорода, а потом вернулся к язычникам, которые распяли его на кресте.
Считается, что апостол является покровителем всех путешественников и моряков. В эту дату ему молятся о тех, кто находится в море или в дороге. Также утром 13 декабря незамужние девушки молились о хорошем супруге. Кроме того, они обращались на улице к незнакомцам с просьбой назвать любое мужское имя. Какое имя назовет прохожий — так и будут звать будущего мужа.
Приметы погоды:
Если до 13 декабря не выпадет снег, то зима будет теплой и малоснежной, а если выпадет, то холодной и снежной.
Красный огонь в печи — к стуже, а белый — к оттепели.
Именины отмечают: Луция, Феофил, Андрей, Аркадий.