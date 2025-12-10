Более трех тысяч допмест создали в колледжах Петербурга за два года

О мерах поддержки молодых специалистов рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. Глава города отметил, что за последние два года в колледжах было создано более трех тысяч дополнительных мест.
— Набор на промышленные специальности увеличился более чем в три раза. Это свидетельствует о растущем интересе молодёжи к техническим профессиям. Правительство города активно работает над созданием условий для профессионального роста будущих специалистов, — уточнил Александр Беглов.
В рамках программы «Профессионалитет» были сформированы семь образовательно-производственных кластеров. Студенты этих кластеров начинают работать в реальных условиях уже с первого курса, чтобы получить практический опыт и лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности. По словам Беглова, особенно важным событием стало открытие первого железнодорожного кластера проекта «Профессионалитет» на Северо-Западе.