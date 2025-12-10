Более трех тысяч допмест создали в колледжах Петербурга за два года

В рамках программы «Профессионалитет» были сформированы семь образовательно-производственных кластеров. Студенты этих кластеров начинают работать в реальных условиях уже с первого курса, чтобы получить практический опыт и лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности. По словам Беглова, особенно важным событием стало открытие первого железнодорожного кластера проекта «Профессионалитет» на Северо-Западе.