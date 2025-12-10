SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд американской разведки

Ракета была выведена с космодрома мыса Канаверал во Флориде в 14:16 по местному времени (22:16 по московскому). Через несколько минут после старта первая ступень ракеты Falcon-9 успешно приземлилась. Эта технология, разработанная SpaceX, позволяет значительно снизить стоимость космических запусков.