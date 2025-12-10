SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд американской разведки

SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с группой спутников для Национального управления военно-космической разведки США (NROL). Трансляция старта велась на официальной странице компании в X.
Ракета была выведена с космодрома мыса Канаверал во Флориде в 14:16 по местному времени (22:16 по московскому). Через несколько минут после старта первая ступень ракеты Falcon-9 успешно приземлилась. Эта технология, разработанная SpaceX, позволяет значительно снизить стоимость космических запусков.
Этот пуск стал третьим в 2025 году, выполненным SpaceX для нужд НУВКР. Поскольку деятельность этого ведомства связана с разведкой, подробности о спутниках и их характеристиках не разглашаются.
Ранее Комитет по вооруженным силам американского Конгресса принял решение о необходимости расширения использования спутников частных компаний США для ведения военно-космической разведки ситуации на Украине.